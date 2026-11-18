Европейский Союз готовит 22-й пакет санкций против России, центральным элементом которого станет полный запрет на въезд в страны блока для действующих и бывших военных российских военных против Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По словам пожелавших остаться анонимными собеседников, именно визовые ограничения против российских военных станут ключевой инициативой нового санкционного пакета.

Кроме персональных ограничений для участников войны, Европейская комиссия планирует предложить ряд жестких экономических и секторальных мер:

Финансовый сектор: санкции против ряда российских банков и криптовалютных провайдеров

Энергетика и логистика: ограничение против около 65 нефтяных танкеров так называемого "теневого флота" РФ, а также запрет на проведение операций с несколькими портами и нефтеперерабатывающими заводами.

ВПК и экспорт: расширение экспортных ограничений для военных организаций и усиление контроля над товарами, которые могут использоваться для производства оружия.

В то же время, чтобы обеспечить быстрое принятие документа, Еврокомиссия, вероятно, откажется от инициатив, ранее вызывавших сопротивление среди отдельных стран-членов, в частности от полного запрета на морские перевозки. Спикер Европейской комиссии пока не ответил на запрос о комментариях.

Ожидается, что 22-й пакет санкций с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину будет принят уже в следующем месяце.

Для вступления в силу документ требует единодушной поддержки всех государств-членов ЕС, поэтому во время обсуждений финальный перечень ограничений еще может измениться.

Напомним, 11 ноября послы стран Европейского Союза предварительно согласовали расширение санкций против России. Тогда сообщалось, что ограничения охватят российские банки, компании, связанные с теневым флотом, а также лиц, причастных к кибератакам и гибридным операциям.