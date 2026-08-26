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ЕС предлагает заложить до €100 млрд на новую программу сотрудничества с Украиной
Европейская комиссия предлагает предусмотреть до 100 млрд евро в будущем бюджете ЕС на новую программу сотрудничества с Украиной. В настоящее время предложение обсуждают государства-члены Евросоюза.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Европейского Совета Антониу Кошта в интервью "Укринформу".
ЕС обсуждает новую программу для Украины
По его словам, новый начавшийся в сентябре политический сезон в ЕС должен стать важным для принятия следующего многолетнего бюджета Евросоюза. Среди ключевых вопросов будет дальнейшее расширение блока, в частности прогресс Украины, Молдовы и стран Западных Балкан на пути к вступлению.
Кошта отметил, что вопросы финансирования Украины в рамках будущего бюджета обсуждают государства-члены ЕС.
"Сейчас этот вопрос обсуждается государствами-членами, но предложение Европейской комиссии включает в себя новую программу сотрудничества с Украиной стоимостью до 100 миллиардов евро", - заявил президент Европейского Совета.
Напомним, Европейский Союз окончательно принял решение продлить действие механизма временной защиты для спасающихся от войны украинцев еще на один год — до марта 2028 года.