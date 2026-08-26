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ЄС пропонує закласти до €100 млрд на нову програму співпраці з Україною

евро
Україна може отримати до €100 млрд за новою програмою ЄС / Depositphotos

Європейська комісія пропонує передбачити до €100 млрд у майбутньому бюджеті ЄС на нову програму співпраці з Україною. Наразі пропозицію обговорюють держави-члени Євросоюзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта у інтервʼю "Укрінформу".

ЄС обговорює нову програму для України

За його словами, новий політичний сезон у ЄС, який розпочнеться у вересні, має стати важливим для ухвалення наступного багаторічного бюджету Євросоюзу. Серед ключових питань також буде подальше розширення блоку, зокрема прогрес України, Молдови та країн Західних Балкан на шляху до вступу.

Кошта зазначив, що питання фінансування України в межах майбутнього бюджету наразі обговорюють держави-члени ЄС.

"Зараз це питання обговорюється державами-членами, але пропозиція Європейської комісії включає нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро", - заявив президент Європейської Ради.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно ухвалив рішення продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, ще на один рік — до березня 2028 року. 

Автор:
Ольга Опенько

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