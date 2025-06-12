ЕС признал украинские семена свеклы, подсолнечника и сои эквивалентным своим стандартам

Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса эквивалентности полевым проверкам и производству семян. Это позволяет импорт в Евросоюз семян свеклы, сои, подсолнечника, брюквы из Украины, а также кормовых культур из Молдовы, сертифицированных соответствующими органами.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения на сайте Совета ЕС.

Семена из Украины получили признание в ЕС

Совет ЕС утвердил решение о признании соответствия Украины и Республики Молдова европейским стандартам по полевым проверкам и производству семян.

В частности, это касается семян свеклы, сои, подсолнечника и брюквы, выращенных и сертифицированных в Украине, а также кормовых растений из Молдовы. Признание эквивалентности означает, что национальные системы контроля в этих странах обеспечивают такой же уровень гарантий, как и процедуры ЕС относительно качества и идентификации семян.

Благодаря этому решению семян соответствующих культур, произведенных в Украине и Молдове, сможет поставляться на рынок Евросоюза. Для европейских компаний это открывает возможность расширить географию производства, а также будет способствовать стабильным поставкам качественных семян в страны ЕС.

Решение технически обновляет действующие нормы, внося изменения в решение 2003/17/ЕС, регулирующее эквивалентность полевых проверок для стран вне ЕС.

Документ вступит в силу через 20 дней после официальной публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, в Украине агропроизводители засеяли 5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, достигнув уровня прошлого года.