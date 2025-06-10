Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,09

EUR

47,37

+0,10

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,70

47,54

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Около 700 аграриев из пострадавших регионов бесплатно получили семена кукурузы для посевной.

кукуруза
Аграрии из 5 прифронтовых общин получили семена кукурузы для посевной кампании 2025 года. / Freepik

Минагрополитики совместно с Всеукраинской ассоциацией общин и международной компанией "Байер" безвозмездно передали 663 агропроизводителям из пяти прифронтовых общин семена кукурузы для посевной кампании 2025 года. Поддержку получили малые агропроизводители, возделывающие от 5 до 500 гектаров.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

В рамках проекта "Сплоченные общины", реализуемого при поддержке американского народа, аграриям Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей (за исключением временно оккупированных территорий) бесплатно предоставили 15349 мешков посевного материала общим весом 364 тонны. Доставку семян обеспечила Всеукраинская ассоциация общин.

Благодаря полученным семенам фермеры уже в этом сезоне смогут засеять более 15,4 тыс. рублей. гектаров и собрать около 190 тыс. тонн зерна кукурузы.

Всего с 2023 года в рамках проекта "Сплоченные общины" при поддержке Программы USAID Агро доставлено 1194 тонны семян кукурузы, подсолнечника, рапса и овощей — в том числе от американских доноров. Так 2 428 фермеров и более 300 тысяч домовладений агропроизводство.

Напомним, в Украине агропроизводители засеяли 5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, достигнув уровня в прошлом году. Самые высокие темпы сева достигли аграрии в Полтавской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Сумской областях.

Автор:
Татьяна Ковальчук