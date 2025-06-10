Около 700 аграриев из пострадавших регионов бесплатно получили семена кукурузы для посевной.

Минагрополитики совместно с Всеукраинской ассоциацией общин и международной компанией "Байер" безвозмездно передали 663 агропроизводителям из пяти прифронтовых общин семена кукурузы для посевной кампании 2025 года. Поддержку получили малые агропроизводители, возделывающие от 5 до 500 гектаров.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

В рамках проекта "Сплоченные общины", реализуемого при поддержке американского народа, аграриям Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей (за исключением временно оккупированных территорий) бесплатно предоставили 15349 мешков посевного материала общим весом 364 тонны. Доставку семян обеспечила Всеукраинская ассоциация общин.

Благодаря полученным семенам фермеры уже в этом сезоне смогут засеять более 15,4 тыс. рублей. гектаров и собрать около 190 тыс. тонн зерна кукурузы.

Всего с 2023 года в рамках проекта "Сплоченные общины" при поддержке Программы USAID Агро доставлено 1194 тонны семян кукурузы, подсолнечника, рапса и овощей — в том числе от американских доноров. Так 2 428 фермеров и более 300 тысяч домовладений агропроизводство.

Напомним, в Украине агропроизводители засеяли 5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, достигнув уровня в прошлом году. Самые высокие темпы сева достигли аграрии в Полтавской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Сумской областях.