Майже 700 аграріїв з постраждалих регіонів безкоштовно отримали насіння кукурудзи для посівної

Мінагрополітики спільно з Всеукраїнською асоціацією громад і міжнародною компанією "Байєр" безоплатно передали 663 агровиробникам з п’яти прифронтових громад насіння кукурудзи для посівної кампанії 2025 року. Підтримку отримали малі агровиробники, які обробляють від 5 до 500 гектарів.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради України.

У межах проєкту "Згуртовані громади", що реалізується за підтримки американського народу, аграріям Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей (за винятком тимчасово окупованих територій) безкоштовно надали 15 349 мішків посівного матеріалу загальною вагою 364 тонни. Доставку насіння забезпечила Всеукраїнська асоціація громад.

Завдяки отриманому насінню фермери вже цього сезону зможуть засіяти понад 15,4 тис. гектарів і зібрати майже 190 тис. тонн зерна кукурудзи.

Загалом із 2023 року в межах проєкту "Згуртовані громади" за підтримки Програми USAID Агро доставлено 1194 тонни насіння кукурудзи, соняшнику, ріпаку та овочів — зокрема від американських донорів. Так 2 428 фермерів і понад 300 000 домогосподарств у прифронтових і деокупованих громадах змогли відновити агровиробництво.

Нагадаємо, в Україні агровиробники засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур, досягнувши рівня минулого року. Найвищих темпів сівби досягли аграрії в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Сумській областях.