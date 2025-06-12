ЄС визнав українське насіння буряка, соняшника і сої еквівалентним своїм стандартам

Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу еквівалентності щодо польових перевірок та виробництва насіння. Це дозволяє імпорт до Євросоюзу насіння буряка, сої, соняшника, брукви з України, а також кормових культур із Молдови, сертифікованих відповідними органами.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на сайті на Ради ЄС.

Насіння з України отримало визнання у ЄС

Рада ЄС затвердила рішення про визнання відповідності України та Республіки Молдова європейським стандартам щодо польових перевірок та виробництва насіння.

Зокрема, це стосується насіння буряка, сої, соняшника та брукви, вирощеного і сертифікованого в Україні, а також кормових рослин із Молдови. Визнання еквівалентності означає, що національні системи контролю у цих країнах забезпечують такий самий рівень гарантій, як і процедури ЄС, щодо якості та ідентифікації насіння.

Завдяки цьому рішенню насіння відповідних культур, вироблене в Україні та Молдові, зможе постачатися на ринок Євросоюзу. Для європейських компаній це відкриває можливість розширити географію виробництва, а також сприятиме стабільному постачанню якісного насіння до країн ЄС.

Рішення технічно оновлює чинні норми, вносячи зміни до рішення 2003/17/ЄС, що регулює еквівалентність польових перевірок для країн поза межами ЄС.

Документ набуде чинності через 20 днів після його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, в Україні агровиробники засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур, досягнувши рівня минулого року. Найвищих темпів сівби досягли аграрії в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Сумській областях.