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ЄС визнав українське насіння буряка, соняшника і сої еквівалентним своїм стандартам

насіння
Сертифіковане насіння з України отримало визнання у ЄС / Freepik

Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу еквівалентності щодо польових перевірок та виробництва насіння. Це дозволяє імпорт до Євросоюзу насіння буряка, сої, соняшника, брукви з України, а також кормових культур із Молдови, сертифікованих відповідними органами.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на сайті на Ради ЄС.

Насіння з України отримало визнання у ЄС

Рада ЄС затвердила рішення про визнання відповідності України та Республіки Молдова європейським стандартам щодо польових перевірок та виробництва насіння.

Зокрема, це стосується насіння буряка, сої, соняшника та брукви, вирощеного і сертифікованого в Україні, а також кормових рослин із Молдови. Визнання еквівалентності означає, що національні системи контролю у цих країнах забезпечують такий самий рівень гарантій, як і процедури ЄС, щодо якості та ідентифікації насіння.

Завдяки цьому рішенню насіння відповідних культур, вироблене в Україні та Молдові, зможе постачатися на ринок Євросоюзу. Для європейських компаній це відкриває можливість розширити географію виробництва, а також сприятиме стабільному постачанню якісного насіння до країн ЄС.

Рішення технічно оновлює чинні норми, вносячи зміни до рішення 2003/17/ЄС, що регулює еквівалентність польових перевірок для країн поза межами ЄС.

Документ набуде чинності через 20 днів після його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, в Україні агровиробники засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур, досягнувши рівня минулого року. Найвищих темпів сівби досягли аграрії в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Сумській областях.

Автор:
Ольга Опенько