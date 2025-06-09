ЕС продолжит финансирование проектов безопасности в Украине до 2027 года

Европейский Союз продолжит финансирование проектов безопасности в Украине до 2027 года, сосредоточившись на подготовке ВСУ и поддержке оборонной промышленности.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По словам замминистра обороны Украины Валерия Чуркина, Россия не демонстрирует признаков остановки агрессии. Напротив, продолжается мобилизация, растет производство оружия, накапливаются дальнобойные ракеты. Кроме того, активизируется военная кооперация Москвы с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Потому, отметил замминистра, Украина вместе с европейскими партнерами должна усиливать взаимодействие, чтобы эффективно противостоять этой угрозе.

По словам управляющего директора Департамента мира, безопасности и обороны Европейской службы внешней деятельности Бенедиктой фон Сехерр-Тосс подтвердила, что ЕС будет продолжать целенаправленную поддержку Украины в оборонном секторе В центре внимания сторон — подготовка украинских военных на территории ЕС, а также совместные инвестиции в оборонную индустрию. потребности украинской армии.

Представитель ЕС также напомнила, что с прошлого года в Украине действует Офис оборонных инноваций ЕС, способствующий оперативному согласованию решений и развитию партнерства между оборонной промышленностью Украины и ЕС.

Участники переговоров пришли к соглашению о важности привлечения европейских компаний к обмену опытом, в частности в сфере оборонных технологий, инноваций и боевого применения, которые уже доказали свою эффективность в условиях войны.

Европейский Союз может значительно увеличить военную поддержку Украины, покупая оружие у украинских производителей, если президент США Дональд Трамп не сможет убедить российского диктатора Владимира Путина заключить мир.