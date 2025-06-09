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ЄС продовжить фінансування безпекових проєктів в Україні до 2027 року
Європейський Союз продовжить фінансування безпекових проєктів в Україні до 2027 року, зосередившись на підготовці ЗСУ та підтримці оборонної промисловості.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
За словами заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна, Росія не демонструє ознак зупинки агресії. Навпаки — триває мобілізація, зростає виробництво зброї, накопичуються далекобійні ракети. Крім того, активізується військова кооперація Москви з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Тому, зазначив заступник міністра, Україна разом із європейськими партнерами має посилювати взаємодію, щоб ефективно протистояти цій загрозі.
За словами керуючої директорки Департаменту миру, безпеки й оборони Європейської служби зовнішньої діяльності Бенедіктою фон Сехерр-Тосс підтвердила, що ЄС продовжуватиме цілеспрямовану підтримку України в оборонному секторі. У центрі уваги сторін — підготовка українських військових на території ЄС, а також спільні інвестиції в оборонну індустрію. Під час зустрічі обговорювалися шляхи адаптації навчальних програм під реальні потреби української армії.
Представниця ЄС також нагадала, що з минулого року в Україні діє Офіс оборонних інновацій ЄС, який сприяє оперативному узгодженню рішень і розвитку партнерства між оборонною промисловістю України та ЄС.
Учасники переговорів дійшли згоди щодо важливості залучення європейських компаній до обміну досвідом, зокрема у сфері оборонних технологій, інновацій та бойового застосування, які вже довели свою ефективність в умовах війни.
Додамо, Європейський Союз може значно збільшити військову підтримку України, купуючи зброю в українських виробників, якщо президент США Дональд Трамп не зможе переконати російського диктатора Володимира Путіна укласти мир.