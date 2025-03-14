ЕС согласовал новые пошлины на агропродукцию и удобрения из России и Белоруссии

Европейский Союз готовится ввести новые тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии. Соответствующее решение согласовал Комитет постоянных представителей ЕС, предоставивший мандат для дальнейших переговоров с Европарламентом.

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Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Европейский совет сообщил, что тарифы охватят все аграрные товары из России, тогда как ранее ограничения касались всего 15% российского аграрного экспорта, в том числе зерновых культур.

Ожидается, что новые пошлины снизят поступления в российский бюджет и усложнят финансирование войны против Украины.

По состоянию на 2023 год Россия поставляла 25% всех удобрений, импортируемых странами ЕС – это около 3,6 млн тонн, что принесло российскому бюджету 1,28 млрд евро. Новые тарифы должны сократить зависимость и способствовать развитию европейского производства удобрений.

Пошлины на российские и белорусские удобрения будут вводиться постепенно в течение трех лет. Параллельно ЕС будет работать над диверсификацией поставок, чтобы обеспечить европейским фермерам альтернативные источники поставок.

Предложенные меры должен быть одобрен Европейским парламентом, после чего Совет ЕС сможет окончательно принять регуляторные правила большинством голосов.

Напомним, еще с прошлого года ЕС обсуждал вопросы возможности повышения пошлины на сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из РФ и Беларуси.