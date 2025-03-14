ЄС погодив нові мита на агропродукцію і добрива з Росії та Білорусі

Європейський Союз готується запровадити нові тарифи на імпорт сільськогосподарської продукції та добрив із Росії та Білорусі. Відповідне рішення погодив Комітет постійних представників ЄС, який надав мандат для подальших переговорів з Європарламентом.

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Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Європейська рада повідомила, що тарифи охоплять усі аграрні товари з Росії, тоді як раніше обмеження стосувалися лише 15 % російського аграрного експорту, зокрема зернових культур.

Очікується, що нові мита зменшать надходження до російського бюджету та ускладнять фінансування війни проти України.

Станом на 2023 рік Росія постачала 25 % усіх добрив, які імпортували країни ЄС – це близько 3,6 млн тонн, що принесло російському бюджету 1,28 млрд євро. Нові тарифи мають скоротити цю залежність та сприяти розвитку європейського виробництва добрив.

Мита на російські та білоруські добрива вводитимуться поступово протягом трьох років. Паралельно ЄС працюватиме над диверсифікацією поставок, щоб забезпечити європейських фермерів альтернативними джерелами постачання.

Запропоновані заходи має схвалити Європейський парламент, після чого Рада ЄС зможе остаточно ухвалити регуляторні правила більшістю голосів.

Нагадаємо, ще з минулого року ЄС обговорював питання щодо можливості підвищення мита на сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з РФ та Білорусі.