25 ноября Европейский парламент окончательно принял годовой бюджет Евросоюза на 2027 год. Общий объем финансовых обязательств составляет 199,7 млрд евро (0,99% валового национального дохода ЕС), а объем платежей – 211,5 млрд евро.

Как пишет Dilo, об этом говорится в официальном заявлении на сайте Европарламента.

Решения поддержали 406 евродепутатов, против высказались 184, еще 69 воздержались.

Отдельной статьей в смете на 2027 год заложили 650 млн евро на обслуживание долга по ссуде в поддержку Украины — именно такую сумму ранее предлагала Еврокомиссия.

При этом Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении предусмотрели возможность возместить эти расходы благодаря привлечению специального финансового инструмента "Кредит в поддержку Украины".

Кроме того, в ходе переговоров депутаты добились выделения дополнительных 300 млн евро сверх первоначального предложения Еврокомиссии на ключевые европейские программы. Увеличенное финансирование направят на следующие направления:

Южное и восточное соседство ЕС - +39 млн евро;

Гуманитарная помощь - +30 млн евро;

Управление границами и миграция – +30 млн евро;

Транспортные и энергетические сети – +22,5 млн евро;

Научные исследования (программа «Горизонт Европа») – +21,5 млн евро;

Образовательная программа Erasmus+ – +14 млн евро;

Механизм гражданской защиты – +13,5 млн евро;

Военная мобильность – +10 млн евро;

Климат и охрана окружающей среды - +10 млн. евро.

Несмотря на принятие документа, в Европарламенте назвали бюджет на 2027 год исторически малым и недостаточным для глобальных вызовов.

Напомним, Украина получила около 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это самый большой одноразовый транш за все время ее действия.