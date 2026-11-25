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ЕС утвердил рекордно скромный бюджет на 2027 год: что предусмотрено для Украины
25 ноября Европейский парламент окончательно принял годовой бюджет Евросоюза на 2027 год. Общий объем финансовых обязательств составляет 199,7 млрд евро (0,99% валового национального дохода ЕС), а объем платежей – 211,5 млрд евро.
Как пишет Dilo, об этом говорится в официальном заявлении на сайте Европарламента.
Решения поддержали 406 евродепутатов, против высказались 184, еще 69 воздержались.
Отдельной статьей в смете на 2027 год заложили 650 млн евро на обслуживание долга по ссуде в поддержку Украины — именно такую сумму ранее предлагала Еврокомиссия.
При этом Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении предусмотрели возможность возместить эти расходы благодаря привлечению специального финансового инструмента "Кредит в поддержку Украины".
Кроме того, в ходе переговоров депутаты добились выделения дополнительных 300 млн евро сверх первоначального предложения Еврокомиссии на ключевые европейские программы. Увеличенное финансирование направят на следующие направления:
- Южное и восточное соседство ЕС - +39 млн евро;
- Гуманитарная помощь - +30 млн евро;
- Управление границами и миграция – +30 млн евро;
- Транспортные и энергетические сети – +22,5 млн евро;
- Научные исследования (программа «Горизонт Европа») – +21,5 млн евро;
- Образовательная программа Erasmus+ – +14 млн евро;
- Механизм гражданской защиты – +13,5 млн евро;
- Военная мобильность – +10 млн евро;
- Климат и охрана окружающей среды - +10 млн. евро.
Несмотря на принятие документа, в Европарламенте назвали бюджет на 2027 год исторически малым и недостаточным для глобальных вызовов.
Напомним, Украина получила около 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это самый большой одноразовый транш за все время ее действия.