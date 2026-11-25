Совет Европейского Союза 25 ноября принял решение ужесточить экспортные ограничения в отношении 15 российских организаций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. Ограничения касаются поставок товаров двойного использования и передовых технологий, применяемых в военной сфере.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

В перечень внесли организации, входящие в российский военно-промышленный комплекс, имеющие связи с оборонным сектором и структурами безопасности РФ или иным образом поддерживающие их деятельность.

Теперь в отношении этих организаций будут действовать более строгие правила экспорта товаров и технологий двойного использования, а также технологической продукции, которая может способствовать развитию военных возможностей России.

В Совете ЕС объяснили, что решение направлено на дальнейшее усиление давления на Москву с целью прекращения войны против Украины и начала содержательных мирных переговоров.

Одну организацию исключили из списка

В то же время, Совет ЕС принял решение исключить одну организацию из перечня тех, на которые распространяются усиленные экспортные ограничения.

По информации европейских чиновников, организация прекратила деятельность, по которой ранее попала в список, и предоставила убедительные гарантии, что не будет осуществлять торговлю чувствительными товарами с Россией.

В связи с этим действовавшие в отношении нее экспортные ограничения отменили.

Совет ЕС подчеркнул, что продолжит усиливать санкционное давление на Россию из-за ее агрессии против Украины.

Напомним, 11 ноября послы стран Европейского Союза предварительно согласовали расширение санкций против России. Тогда сообщалось, что ограничения охватят российские банки, компании, связанные с теневым флотом, а также лиц, причастных к кибератакам и гибридным операциям.