ЕС ввел санкции против пяти человек и четырех компаний, связанных с "теневым флотом" России

ес
Санкции направлены против судоходных компаний из ОАЭ, Вьетнама и России

Совет Европейского Союза ввел санкции против еще пяти человек и четырех организаций, ответственных за поддержку "теневого флота" России, чтобы сократить поступление средств в бюджет РФ.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Под санкции попали бизнесмены, прямо или косвенно связанные с крупными российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "ЛУКойл".

Все они работают в ключевом экономическом секторе, обеспечивающем значительные доходы для правительства РФ.

Они также непосредственно контролируют танкеры, которые транспортируют российскую сырую нефть или нефтепродукты, используя при этом нелегальные и рискованные методы для сокрытия подлинного происхождения груза.

Ограничения применяются в отношении судоходных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и РФ. Эти компании владеют или управляют танкерами, подпадающими под ограничения ЕС или других стран и транспортирующими сырую нефть или нефтепродукты, применяя нелегальные и рискованные методы судоходства.

Физическим лицам также запрещен въезд в Евросоюз. Эти ограничения являются частью пакета санкций, включающего более 2600 физических и юридических лиц, введенных в ответ на неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

Напомним, 10 декабря послы государств-членов Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против Российской Федерации. Дипломаты ЕС договорились расширить санкционные списки, включив в них девять физических и юридических лиц, причастных к обеспечению деятельности так называемого "теневого флота", а также внести в черный список 43 судна, принадлежащих к этой сети.

Также в октябре Европейский Союз предложил ввести санкции против трех фирм, предоставивших фальшивые флаги подсанкционным нефтяным танкерам "теневого флота" России.

Автор:
Татьяна Бессараб