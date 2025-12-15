Рада ЄС ввела санкції проти п’ятьох осіб і чотирьох компаній, пов’язаних із "тіньовим флотом" Росії

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти ще п'яти осіб та чотирьох організацій, які відповідальні за підтримку "тіньового флоту" Росії, щоб скоротити надходження коштів до бюджету РФ.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Під санкції потрапили бізнесмени, які прямо чи опосередковано пов’язані з великими російськими державними нафтовими компаніями "Роснефть" і "Лукойл".

Усі вони працюють у ключовому економічному секторі, який забезпечує значні доходи для уряду РФ.

Вони також безпосередньо контролюють танкери, що транспортують російську сиру нафту чи нафтопродукти, використовуючи при цьому нелегальні та ризиковані методи для приховування справжнього походження вантажу.

Обмеження застосовуються щодо судноплавних компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, В'єтнамі та РФ. Ці компанії володіють або управляють танкерами, що підпадають під обмеження ЄС або інших країн і які транспортують сиру нафту або нафтопродукти, застосовуючи нелегальні та ризиковані методи судноплавства.

Фізичним особам також заборонено в'їзд до Євросоюзу. Ці обмеження є частиною пакету санкцій, який охоплює понад 2600 фізичних та юридичних осіб, введених у відповідь на неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Нагадаємо, 10 грудня посли держав-членів Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Дипломати ЄС домовилися розширити санкційні списки, включивши до них дев’ять фізичних і юридичних осіб, причетних до забезпечення діяльності так званого "тіньового флоту", а також внести до чорного списку 43 судна, що належать до цієї мережі.

Також в жовтні Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти трьох фірм, які надали фальшиві прапори підсанкційним нафтовим танкерам “тіньового флоту” Росії.