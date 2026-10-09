Еще две финкомпании покидают рынок: НБУ отозвал лицензии по их заявлениям

Национальный банк Украины отозвал лицензии у двух небанковских финансовых учреждений – ООО "Олимп-Финанс" и ООО "Финтоник". Обе компании сами подали заявления о прекращении лицензированной деятельности, после чего они были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на НБУ.

"Олимп-финанс" имел право предоставлять средства и банковские металлы в кредит, а также осуществлять факторинг.

"Финтоник" работал по лицензии, позволявшей предоставлять средства и банковские металлы в кредит.

После отзыва лицензий обе компании были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Соответствующие решения Комитет Национального банка по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 октября 2026 года.

Напомним, 5 октября НБУ отозвал лицензии еще у двух финкомпаний – "Финцентр" и "Мотус Анте". В первой причине стало отсутствие деятельности в течение шести месяцев подряд, во второй – невыполнение предыдущего решения регулятора.