НБУ отозвал лицензии у двух финансовых компаний: какие причины

Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензий на деятельность финансовых компаний у двух небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Соответствующие решения 5 октября 2026 г. принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

У каких компаний аннулировали лицензии

Лицензий лишены две финансовые организации:

ООО "ФК "Финцентр" - компания имела право предоставлять такие услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, а также финансовый лизинг. Причиной отзыва лицензии стало то, что учреждение не осуществляло деятельность по предоставлению финансовых услуг в течение шести месяцев;

ООО "ФК "Мотус Анте" — лицензия аннулирована из-за нарушения требования пункта 43 главы 3 раздела II Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно невыполнение предыдущего решения Комитета НБУ от 13 июля 2026 г. № 21/514-рк.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал банк и восемь финучреждений, где самый большой штраф составил 20,5 млн грн. В сентябре регулятор применил меры влияния за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства к одному банку и восьми небанковским финансовым учреждениям. Наибольший штраф получил банк "Траст-Капитал" - 20,5 млн грн.