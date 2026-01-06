Эстонская Iute Group создаст в Украине цифровой банк: что известно

Эстонская финтех-компания Iute Group стремится выйти на украинский рынок, создав регулируемый банк с особым акцентом на цифровые банковские услуги для ежедневных финансовых нужд на базе обанкротившегося RWS Bank (РВС Банк).

Как пишет Delo.ua, об этомсообщила прессслужба Iute Group.

Выход на рынок должен базироваться на соглашении с государственным Фондом гарантирования вкладов физических лиц Украины после одобрения Национальным банком Украины.

Согласно соглашению, Iute Group приобретет принадлежащую переходному банку банковскую лицензию вместе с обязательствами по депозитам физических лиц общим объемом примерно 4 миллиона евро от RWS Bank.

Ожидается, что цена сделки составит 120 тысяч евро.

Iute Group прогнозирует, что чистый убыток от украинских банковских операций в 2026 году не превысит 3 миллионов евро. После завершения сделки украинская банковская структура станет правопреемником отдельных активов и обязательств по депозитам RWS Bank.

Как подчеркнули в компании, планируемый выход на рынок Украины обеспечит расширение цифровой банковской модели и предоставление финансовых услуг через цифровые каналы.

Возглавит IuteBank украинский банкир Артур Муравицкий с более чем 22-летним опытом работы в финансовом секторе. Недавно он занимал должность заместителя генерального директора и члена правления Таскомбанка, ранее занимал руководящие должности в "Укрпочте", Финанс Банка и ВТБ Банка в Украине.

Эстонскую финтех-группу Iute основали в 2008-м в Эстонии. Группа специализируется на потребительском кредитовании, платежных и банковских услугах, страховании. Финтех также предоставляет банковские услуги в странах, где имеет соответствующую лицензию через дочернюю структуру банка, например, в Молдове.

Заметим, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного АО "РВС Банк" (RwSbank) создал ЧАО "Переходный банк "Юте Банк", который находится в собственности ФГВФЛ, а в дальнейшем будет продан инвестору .

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 18 декабря сообщил, что рассматривает заявление эстонской Iute Group AS о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на получение контроля над ЧАО "Переходный Банк "Юте Банк". Iute Group обратилось в комитет 12 декабря этого года.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.