Естонська Iute Group створить в Україні цифровий банк: що відомо

Естонська фінтех-компанія Iute Group прагне вийти на український ринок, створивши регульований банк з особливим акцентом на цифрові банківські послуги для щоденних фінансових потреб на базі збанкрутілого RWS Bank (РВС Банк).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Iute Group.

Зазначається, що вихід на ринок має базуватися на угоді з державним Фондом гарантування вкладів фізичних осіб України після схвалення Національним банком України.

Згідно з угодою, Iute Group придбає банківську ліцензію, що належить перехідному банку, разом із зобов'язаннями за депозитами фізичних осіб загальним обсягом приблизно 4 мільйони євро від RWS Bank.

Очікується, що ціна угоди становитиме 120 тисяч євро.

Iute Group прогнозує, що чистий збиток від українських банківських операцій у 2026 році не перевищить 3 мільйони євро. Після завершення угоди українська банківська структура стане правонаступником окремих активів та зобов'язань за депозитами RWS Bank.

Як підкреслили в компанії, запланований вихід на ринок України забезпечить розширення цифрової банківської моделі та надання фінансових послуг через цифрові канали.

Очолить IuteBank український банкір Артур Муравицький з понад 22-річним досвідом роботи у фінансовому секторі. Нещодавно він обіймав посаду заступника генерального директора та члена правління Таскомбанку, а раніше обіймав керівні посади в "Укрпошті", Фінанс Банку та ВТБ Банку в Україні.

Естонську фінтех-групу Iute заснували в 2008-му в Естонії. Група спеціалізується на споживчому кредитуванні, платіжних та банківських послугах, страхуванні. Фінтех також надає банківські послуги у країнах, де має відповідну ліцензію, через дочірню структуру банку, наприклад, у Молдові.

Зауважимо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного АТ "РВС Банк" (RwSbank) створив ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк", який наразі перебуває у власності ФГВФО, а у подальшому буде продано інвестору.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 18 грудня повідомив, що розглядає заяву естонської Iute Group AS про надання попередніх висновків щодо необхідності отримання дозволу на набуття контролю над ПрАТ "Перехідний Банк "Юте Банк". Iute Group звернулося до комітету 12 грудня цього року.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.