Совладельцы Codex Energy Артур Лупашко и Александр Ганчев инвестировали €800 тыс. личных средств в строительство гибридного энергопарка в Черновцах. Общий бюджет проекта составляет €7,3 млн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба проекта агентству "Интерфакс-Украина".

Энергетический комплекс будет включать солнечную электростанцию мощностью 6,8 МВт и установку хранения энергии (УЗЭ) емкостью 15 МВтч. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2027 года.

Как финансируют энергетические проекты

Энергопарк в Черновцах станет вторым проектом компании. Первый объект Codex Energy готовится к запуску в Болграде Одесской области. Его планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года.

Болградский энергопарк состоит из солнечной электростанции мощностью 4,5 МВт и систем накопления энергии емкостью 20 МВт·час. Общий объем инвестиций в него оценивается в €6,3 млн.

Оба проекта финансируются по смешанной модели: совладельцы компании вкладывают собственные средства на старте, а остальное финансирование привлекают от частных инвесторов через энергетический кооператив. Минимальный взнос составляет €20 тыс.

По словам соучредителя и директора Codex Energy Александра Ганчева, личные инвестиции владельцев должны продемонстрировать их доверие к проекту.

Почему компания выбрала Черновцы

В Codex Energy объясняют выбор Буковины экономическими и инфраструктурными факторами. После начала полномасштабной войны регион стал одним из важных транспортных коридоров между Украиной и Европой. Кроме того, сюда переезжают предприятия и открываются новые производства.

Увеличение количества промышленных потребителей создает дополнительную нагрузку на электросети. Поэтому развитие локального поколения вблизи предприятий и населения становится одним из способов усиления энергетической устойчивости региона.

По предварительным оценкам компании, после запуска энергопарк будет производить 6,5-7 млн кВтч электроэнергии в год. Это примерно соответствует годовому потреблению 1,5 тысяч украинских домохозяйств.

Системы накопления смогут сохранять объем электроэнергии, эквивалентный суточному потреблению более тысячи семей.

Как будет работать энергопарк

Проект предусматривает совместную работу солнечного поколения и накопителей. В дневные часы солнечные панели будут производить электроэнергию, часть которой будет храниться в батареях. В вечерние часы накопившуюся энергию можно будет подавать в сеть, когда потребление растет.

Актуальность таких решений усугубляется рисками дефицита электроэнергии. В ноябрьской оценке энергетической безопасности Украины Международное энергетическое агентство указало на вероятность дефицита мощности зимой 2026-2027 годов. По оценке МЭА, импорт электроэнергии из европейских стран не сможет полностью компенсировать недостаток.

Среди рекомендаций агентства – развитие систем накопления энергии и уменьшение нагрузки на энергосистему в вечерние часы.

До мая 2027 года на площадке в Черновцах планируется установка солнечных панелей, аккумуляторных систем и инверторов, а также подготовка инфраструктуры для подключения к сети.

Кто реализует проект

Codex Energy отвечает за полный цикл реализации энергетических проектов – от поиска земельных участков и проектирования до строительства и последующего управления станциями.

Генеральным подрядчиком строительства энергопарка в Черновцах выступает UNISOLAR, а коммерческой деятельностью на рынке электроэнергии будет заниматься KNESS.

Codex Energy входит в Ribas Hotels Group – международную управляющую компанию, основанную Артуром Лупашком. Группа управляет объектами в Украине и за границей. По данным компании, с 2014 года к ее проектам присоединились более 1,2 тыс. частных инвесторов.

В энергетическом направлении компания планирует использовать аналогичную модель: профессиональное управление инфраструктурными активами с привлечением частного капитала.

Напомним, строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевской области задержалось из-за нехватки финансирования, несвоевременной передачи строительных площадок, мобилизации работников и регулярных воздушных тревог. Стоимость проектов по выводам государственной экспертизы составила почти 2,4 млрд грн, тогда как фактически на работы было направлено значительно меньше средств.