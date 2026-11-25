Співвласники Codex Energy Артур Лупашко та Олександр Ганчев інвестували €800 тис. особистих коштів у будівництво гібридного енергопарку в Чернівцях. Загальний бюджет проєкту становить €7,3 млн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба проєкту агентству "Інтерфакс-Україна".

Енергетичний комплекс включатиме сонячну електростанцію потужністю 6,8 МВт та установки зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 15 МВт·год. Введення об'єкта в експлуатацію заплановане на травень 2027 року.

Як фінансують енергетичні проєкти

Енергопарк у Чернівцях стане другим проєктом компанії. Перший об'єкт Codex Energy готує до запуску в Болграді Одеської області. Його планують ввести в експлуатацію у грудні 2026 року.

Болградський енергопарк складатиметься із сонячної електростанції потужністю 4,5 МВт та систем накопичення енергії ємністю 20 МВт·год. Загальний обсяг інвестицій у нього оцінюють у €6,3 млн.

Обидва проєкти фінансуються за змішаною моделлю: співвласники компанії вкладають власні кошти на старті, а решту фінансування залучають від приватних інвесторів через енергетичний кооператив. Мінімальний внесок становить €20 тис.

За словами співзасновника та директора Codex Energy Олександра Ганчева, особисті інвестиції власників мають продемонструвати їхню довіру до проєкту.

Чому компанія обрала Чернівці

У Codex Energy пояснюють вибір Буковини економічними та інфраструктурними чинниками. Після початку повномасштабної війни регіон став одним із важливих транспортних коридорів між Україною та Європою. Крім того, сюди переїжджають підприємства та відкриваються нові виробництва.

Збільшення кількості промислових споживачів створює додаткове навантаження на електромережі. Тому розвиток локальної генерації поблизу підприємств і населення стає одним із способів посилення енергетичної стійкості регіону.

За попередніми оцінками компанії, після запуску енергопарк вироблятиме 6,5-7 млн кВт·год електроенергії на рік. Це приблизно відповідає річному споживанню 1,5 тис. українських домогосподарств.

Системи накопичення зможуть зберігати обсяг електроенергії, еквівалентний добовому споживанню понад тисячі сімей.

Як працюватиме енергопарк

Проєкт передбачає спільну роботу сонячної генерації та накопичувачів. У денний час сонячні панелі вироблятимуть електроенергію, частина якої зберігатиметься в батареях. У вечірні години накопичену енергію можна буде подавати в мережу, коли споживання зростає.

Актуальність таких рішень посилюється ризиками дефіциту електроенергії. У листопадовій оцінці енергетичної безпеки України Міжнародне енергетичне агентство вказало на ймовірність дефіциту потужності взимку 2026-2027 років. За оцінкою МЕА, імпорт електроенергії з європейських країн не зможе повністю компенсувати нестачу.

Серед рекомендацій агентства - розвиток систем накопичення енергії та зменшення навантаження на енергосистему у вечірні години.

До травня 2027 року на майданчику в Чернівцях планують встановити сонячні панелі, акумуляторні системи та інвертори, а також підготувати інфраструктуру для підключення до мережі.

Хто реалізує проєкт

Codex Energy відповідає за повний цикл реалізації енергетичних проєктів — від пошуку земельних ділянок і проєктування до будівництва та подальшого управління станціями.

Генеральним підрядником будівництва енергопарку в Чернівцях виступає UNISOLAR, а комерційною діяльністю на ринку електроенергії займатиметься KNESS.

Codex Energy входить до Ribas Hotels Group - міжнародної керуючої компанії, заснованої Артуром Лупашком. Група управляє об'єктами в Україні та за кордоном. За даними компанії, з 2014 року до її проєктів долучилися понад 1,2 тис. приватних інвесторів.

В енергетичному напрямі компанія планує використовувати аналогічну модель: професійне управління інфраструктурними активами із залученням приватного капіталу.

Нагадаємо, будівництво захисних споруд для енергооб'єктів Київської області затрималося через нестачу фінансування, несвоєчасну передачу будівельних майданчиків, мобілізацію працівників і регулярні повітряні тривоги. Вартість проєктів за висновками державної експертизи становила майже 2,4 млрд грн, тоді як фактично на роботи спрямували значно менше коштів.