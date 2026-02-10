- Категория
Эвакуационные рейсы и автобусные трансферы: как курсируют поезда УЗ
10 февраля в Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях возможны временные изменения в поездах. Некоторые рейсы ограничены, на отдельных участках организованы автобусные трансферы.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
Как сегодня курсируют поезда
- Сумская и Черниговская область
В региональном и пригородном сообщении возможны временные изменения в графике движения. Со вчера региональные поезда курсируют только в и из Конотопа, а пригородные - в и из Кролевца. На Черниговщине временно приостановлено движение поездов в направлении Сновск - Бахмач и обратно.
- Харьковщина
Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенного риска. Движение поездов здесь осуществляется через организованный автобусный объезд.
- Запорожье
В регионе продолжается усиленный контроль за ситуацией безопасности. В зависимости от обстоятельств пассажирские поезда могут курсировать или используются автобусные трансферы.
"Просим пассажиров внимательно следовать указаниям поездных бригад и вокзальных стюардов", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за ситуации безопасности в ряде областей возможны задержки рейсов и изменения в схемах перевозок
Добавим, 7 февраля "Укрзализныця" также сообщала, что после сложной ночи зафиксирован ряд задержек в Ивано-Франковской и Черниговской областях.