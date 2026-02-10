Эвакуационные рейсы и автобусные трансферы: как курсируют поезда УЗ

10 февраля в Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях возможны временные изменения в поездах. Некоторые рейсы ограничены, на отдельных участках организованы автобусные трансферы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Как сегодня курсируют поезда

Сумская и Черниговская область

В региональном и пригородном сообщении возможны временные изменения в графике движения. Со вчера региональные поезда курсируют только в и из Конотопа, а пригородные - в и из Кролевца. На Черниговщине временно приостановлено движение поездов в направлении Сновск - Бахмач и обратно.

Харьковщина

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенного риска. Движение поездов здесь осуществляется через организованный автобусный объезд.

Запорожье

В регионе продолжается усиленный контроль за ситуацией безопасности. В зависимости от обстоятельств пассажирские поезда могут курсировать или используются автобусные трансферы.

"Просим пассажиров внимательно следовать указаниям поездных бригад и вокзальных стюардов", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за ситуации безопасности в ряде областей возможны задержки рейсов и изменения в схемах перевозок

Добавим, 7 февраля "Укрзализныця" также сообщала, что после сложной ночи зафиксирован ряд задержек в Ивано-Франковской и Черниговской областях.