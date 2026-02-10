Евакуаційні рейси та автобусні трансфери: як курсують поїзди УЗ

10 лютого в Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях можливі тимчасові зміни руху поїздів. Деякі рейси обмежені, на окремих ділянках організовано автобусні трансфери.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Як сьогодні курсують поїзди

Сумська та Чернігівська область

У регіональному та приміському сполученні можливі тимчасові зміни у графіку руху. Від учора регіональні поїзди курсують лише до та з Конотопа, а приміські - до та з Кролевця. На Чернігівщині тимчасово призупинено рух поїздів на напрямку Сновськ - Бахмач та у зворотному напрямку.

Харківщина

Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Рух поїздів тут здійснюється через організований автобусний об’їзд.

Запоріжжя

У регіоні триває посилений контроль за безпековою ситуацією. У залежності від обставин пасажирські потяги можуть курсувати, або ж використовуються автобусні трансфери.

"Просимо пасажирів уважно дотримуватися вказівок поїзних бригад і вокзальних стюардів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію в низці областей можливі затримки рейсів та зміни у схемах перевезень.

Додамо, 7 лютого “Укрзалізниця” також повідомляла, що після складної ночі зафіксовано низку затримок на Івано-Франківщині та Чернігівщині.