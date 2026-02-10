- Категорія
Евакуаційні рейси та автобусні трансфери: як курсують поїзди УЗ
10 лютого в Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях можливі тимчасові зміни руху поїздів. Деякі рейси обмежені, на окремих ділянках організовано автобусні трансфери.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.
Як сьогодні курсують поїзди
- Сумська та Чернігівська область
У регіональному та приміському сполученні можливі тимчасові зміни у графіку руху. Від учора регіональні поїзди курсують лише до та з Конотопа, а приміські - до та з Кролевця. На Чернігівщині тимчасово призупинено рух поїздів на напрямку Сновськ - Бахмач та у зворотному напрямку.
- Харківщина
Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Рух поїздів тут здійснюється через організований автобусний об’їзд.
- Запоріжжя
У регіоні триває посилений контроль за безпековою ситуацією. У залежності від обставин пасажирські потяги можуть курсувати, або ж використовуються автобусні трансфери.
"Просимо пасажирів уважно дотримуватися вказівок поїзних бригад і вокзальних стюардів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через безпекову ситуацію в низці областей можливі затримки рейсів та зміни у схемах перевезень.
Додамо, 7 лютого “Укрзалізниця” також повідомляла, що після складної ночі зафіксовано низку затримок на Івано-Франківщині та Чернігівщині.