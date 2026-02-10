Запланована подія 2

Евакуаційні рейси та автобусні трансфери: як курсують поїзди УЗ

Укрзалізниця
Зміни руху поїздів та автобусні об’їзди в Запорізькій області / Укрзалізниця

10 лютого в Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях можливі тимчасові зміни руху поїздів. Деякі рейси обмежені, на окремих ділянках організовано автобусні трансфери. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Як сьогодні курсують поїзди

  • Сумська та Чернігівська область

У регіональному та приміському сполученні можливі тимчасові зміни у графіку руху. Від учора регіональні поїзди курсують лише до та з Конотопа, а приміські - до та з Кролевця. На Чернігівщині тимчасово призупинено рух поїздів на напрямку Сновськ  - Бахмач та у зворотному напрямку.

  • Харківщина

Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Рух поїздів тут здійснюється через організований автобусний об’їзд.

  • Запоріжжя

У регіоні триває посилений контроль за безпековою ситуацією. У залежності від обставин пасажирські потяги можуть курсувати, або ж використовуються автобусні трансфери.

"Просимо пасажирів уважно дотримуватися вказівок поїзних бригад і вокзальних стюардів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію в низці областей можливі затримки рейсів та зміни у схемах перевезень.

Додамо, 7 лютого “Укрзалізниця” також повідомляла, що після складної ночі зафіксовано низку затримок на Івано-Франківщині та Чернігівщині.

Автор:
Ольга Опенько