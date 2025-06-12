Евро впервые превысил исторический уровень в 48 гривен

Курс евро в Украине впервые в истории превысил отметку в 48 гривен.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт регулятора.

Курс евро установил новый рекорд

Официальный курс евро на 13 июня 2025 впервые в истории превысил уровень 48 гривен и составляет 48,08 грн за 1 евро.

Это очередное обновление исторического максимума. Напомним, что отметку в 47 гривен евро пересек в апреле этого года.

В то же время, курс доллара немного снизился и составляет 41,49 гривен за 1 доллар.

Заметим, что курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса валюты как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.