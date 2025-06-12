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Евро впервые превысил исторический уровень в 48 гривен
Курс евро в Украине впервые в истории превысил отметку в 48 гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт регулятора.
Курс евро установил новый рекорд
Официальный курс евро на 13 июня 2025 впервые в истории превысил уровень 48 гривен и составляет 48,08 грн за 1 евро.
Это очередное обновление исторического максимума. Напомним, что отметку в 47 гривен евро пересек в апреле этого года.
В то же время, курс доллара немного снизился и составляет 41,49 гривен за 1 доллар.
Заметим, что курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса валюты как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.