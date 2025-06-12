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Євро вперше перевищив історичний рівень у 48 гривень
Курс євро в Україні вперше в історії перевищив позначку у 48 гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт регулятора.
Курс євро встановив новий рекорд
Офіційний курс євро на 13 червня 2025 року вперше в історії перевищив рівень 48 гривень і становить 48,08 грн за 1 євро.
Це чергове оновлення історичного максимуму. Нагадаємо, що позначку у 47 гривень євро перетнув у квітні цього року.
Водночас курс долара трохи знизився і становить 41,49 гривень за 1 долар.
Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюти як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.