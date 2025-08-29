Европа обсуждает создание 40-километровой буферной зоны в Украине — Politico

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими линиями фронта как часть мирного соглашения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico.

По словам пяти европейских дипломатов, это предложение является одним из нескольких рассматриваемых военными и гражданскими чиновниками для сценария послевоенного урегулирования или прекращения огня в Украине.

У представителей власти нет единого мнения относительно точной глубины зоны, а также неясно, согласится ли Киев на этот план, поскольку он, вероятно, будет предусматривать территориальные уступки. Соединенные Штаты, похоже, не участвуют в обсуждении буферной зоны.

Как пишет издание, сам факт, что чиновники обсуждают возможность создания полосы земли внутри Украины для достижения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянном стремлении союзников по НАТО найти решение близящейся к своему четвертому году войны.

Дипломаты избегают сравнений с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореей, а проводят параллели с разделением Германии во время Холодной войны.

Кроме того, возникает вопрос о численности миротворцев. Обсуждаются цифры от 4 000 до 60 000 военных, но конкретных обязательств пока нет. По словам двух дипломатов, потенциальные миротворческие силы будут иметь двойную роль: патрулирование демилитаризованной зоны и обучение украинских войск.

Ожидается, что основу иностранного контингента будут составлять силы Франции и Великобритании, которые лоббируют других союзников. Однако это вызывает беспокойство у стран, граничащих с Россией, в частности, Польши.

"Создание буферной зоны может, по сути, подвергнуть украинские города еще большим риском нападения или повторного вторжения со стороны России", — выразил обеспокоенность один из европейских чиновников.

Мирные переговоры

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины. Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

А 16 августа на Аляске прошла встреча Трампа и Путина, во время которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.