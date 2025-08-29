Європа обговорює створення 40-кілометрової буферної зони в Україні - Politico

Європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російськими та українськими лініями фронту як частину мирної угоди.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

За словами п’яти європейських дипломатів, ця пропозиція є однією з кількох, які розглядають військові та цивільні чиновники для сценарію післявоєнного врегулювання або припинення вогню в Україні.

Представники влади не мають єдиної думки щодо точної глибини зони, а також неясно, чи погодиться Київ на цей план, оскільки він, імовірно, передбачатиме територіальні поступки. Сполучені Штати, здається, не беруть участі в обговоренні буферної зони.

Як пише видання, сам факт, що чиновники обговорюють можливість створення смуги землі всередині України для досягнення крихкого миру, свідчить про відчайдушне прагнення союзників по НАТО знайти вирішення війни, що наближається до свого четвертого року.

Дипломати уникають порівнянь з демілітаризованою зоною між Північною та Південною Кореєю, натомість проводять паралелі з поділом Німеччини під час Холодної війни.

Крім того, постає питання щодо чисельності миротворців. Обговорюються цифри від 4 000 до 60 000 військових, але конкретних зобов’язань поки що немає. За словами двох дипломатів, потенційні миротворчі сили матимуть подвійну роль: патрулювання демілітаризованої зони та навчання українських військ.

Очікується, що основу іноземного контингенту становитимуть сили Франції та Великої Британії, які лобіюють інших союзників долучитися. Однак це викликає занепокоєння у країн, що межують з Росією, зокрема Польщі.

"Створення буферної зони може, по суті, наразити українські міста на ще більший ризик нападу або повторного вторгнення з боку Росії", — висловив занепокоєння один з європейських чиновників.

Мирні переговори

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України. Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

А 16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.