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Европа за восемь месяцев потратила рекордные 7,3 млрд евро на российский СПГ

СПГ
Европа за восемь месяцев потратила рекордные 7,3 млрд евро на российский СПГ

Страны Европы с начала года заплатили рекордные 7,28 млрд евро за сжиженный природный газ (СПГ) из российского арктического проекта "Ямал СПГ". Сумма расходов всего за восемь месяцев практически сравнялась с показателем за весь 2025 год, когда закупки составили 7,3 млрд евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Euronews.

За январь-август европейские порты приняли 156 партий топлива общим объемом 11,39 млн тонн. Это на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было разгружено 142 партии в объеме 10,34 млн тонн. В целом на рынок ЕС пришлось 88,9% всего мирового экспорта предприятия против 78,2% в прошлом.

Почему растут закупки перед эмбарго

Аналитики объясняют стремительный рост поставок попыткам европейских компаний максимально заполнить хранилища до вступления в силу полного запрета, который начнет действовать в январе 2027 года.

Основная доля газа поступает по долгосрочным контрактам, поскольку краткосрочные соглашения ЕС заблокировал еще в апреле.

Дополнительным фактором увеличения расходов стало удорожание голубого топлива на европейском рынке, а также логистические перебои. Боевые действия на Ближнем Востоке нарушили движение танкеров из-за ключевого торгового маршрута в Ормузском проливе, заставив покупателей искать альтернативные объемы.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа рекордно закупила российский СПГ перед запретом. В первой половине года страны Евросоюза импортировали рекордные 9,89 млн. тонн сжиженного газа из проекта "Ямал СПГ", что на 18% превысило показатели предыдущего года на фоне подготовки к санкционным ограничениям.

Автор:
Максим Кольц

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