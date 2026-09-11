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Європа за вісім місяців витратила рекордні 7,3 млрд євро на російський СПГ
Країни Європи від початку року заплатили рекордні 7,28 млрд євро за скраплений природний газ (СПГ) із російського арктичного проєкту "Ямал СПГ". Сума витрат лише за вісім місяців практично зрівнялася з показником за весь 2025 рік, коли закупівлі становили 7,3 млрд євро.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Euronews.
Упродовж січня-серпня європейські порти прийняли 156 партій палива загальним обсягом 11,39 млн тонн. Це на 10,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було розвантажено 142 партії обсягом 10,34 млн тонн. Загалом на ринок ЄС припало 88,9% усього світового експорту підприємства проти 78,2% торік.
Чому зростають закупівлі перед ембарго
Аналітики пояснюють стрімке зростання постачань намаганням європейських компаній максимально заповнити сховища до набрання чинності повною забороною, яка почне діяти у січні 2027 року.
Основна частка газу надходить за довгостроковими контрактами, оскільки короткострокові угоди ЄС заблокував ще у квітні.
Додатковим фактором збільшення витрат стало подорожчання блакитного палива на європейському ринку, а також логістичні перебої. Бойові дії на Близькому Сході порушили рух танкерів через ключовий торговельний маршрут в Ормузькій протоці, змусивши покупців шукати альтернативні обсяги.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європа рекордно закупила російський СПГ перед забороною. У першій половині року країни Євросоюзу імпортували рекордні 9,89 млн тонн зрідженого газу з проєкту "Ямал СПГ", що на 18% перевищило показники попереднього року на тлі підготовки до санкційних обмежень.