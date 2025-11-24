Европейский газ дешевеет на фоне переговоров Украины и США

Цены на природный газ в Европе упали ниже €30 за МВт-ч, что стало следствием ряда факторов. Основной причиной снижения рынок считает активные переговоры между Украиной и США по завершению войны, состоявшихся на выходных в Швейцарии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro, ссылаясь на данные торгов на бирже ICE.

В понедельник, 24 ноября, фьючерсные цены на нидерландском хабе TTF (декабрьский ресурс) достигли отметки в €29,75 за МВт-час, что является самым низким уровнем с февраля 2024 года.

Причины понижения

Ряд факторов способствовал снижению цен на природный газ в Европе, но рынок больше всего отреагировал на активные переговоры Украины и США по миру, которые прошли на выходных в Швейцарии.

Другой причиной снижения цен на газ в Европе есть погода, которая хоть и остается холодной, однако сильных заморозков пока не наблюдается.

Ожидается, что поставки СПГ (LNG) в Европу останутся высокими, обеспечивая поддержку рынка в течение зимнего периода. Благодаря более низкому спросу в Азии, Европа импортирует значительные объемы LNG, главным образом из США.

Цены на природный газ в Европе упали

В то же время Европа увеличила объемы отбора газа из хранилищ на прошлой неделе, а запасы у европейских ПХГ остаются более чем на 10 млрд куб м ниже, чем в прошлом году. Хранилища заполнены на 79% (в прошлом году заполненность была на уровне 88%).

Как это повлияет на Украину

Сейчас трудно оценить, как падение цен на европейский газ повлияет на украинские цены. Однако в последнее время украинский рынок газа демонстрирует зависимость от европейских колебаний из-за активного коммерческого импорта.

Цены на внутреннем рынке остаются примерно на €10 за МВт-ч выше, чем цены в Европе.

В октябре 2025 года цена на природный газ, добываемый в Украине, выросла до 19 987 грн за тысячу кубометров. Это на 1,7% больше, чем в сентябре, когда цена составила 19644 грн за тысячу кубометров.

Напомним, 21 ноября фьючерсы на европейский природный газ упали до 18-месячного минимума, поскольку краткосрочные прогнозы погоды стали более мягкими, а участники рынка учитывают перспективы мирного соглашения в Украине.