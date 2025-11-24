Європейський газ дешевшає на тлі перемовин України та США

Ціни на природний газ у Європі впали нижче €30 за МВт-год, що стало наслідком низки факторів. Основною причиною зниження ринок вважає активні перемовини між Україною та США щодо завершення війни, які відбулися на вихідних у Швейцарії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro, посилаючись на дані торгів на біржі ICE.

У понеділок, 24 листопада, ф’ючерсні ціни на нідерландському хабі TTF (грудневий ресурс) досягли позначки €29,75 за МВт-год, що є найнижчим рівнем з лютого 2024 року.

Причини зниження

Низка факторів сприяла зниженню цін на природний газ у Європі, але ринок найбільше відреагував на активні перемовини України та США щодо миру, що пройшли на вихідних у Швейцарії.

Іншою причиною зниження цін на газ у Європі є погода, яка хоч і залишається холодною, проте сильних заморозків поки не спостерігається.

Очікується, що поставки ЗПГ (LNG) до Європи залишаться високими, забезпечуючи підтримку ринку протягом зимового періоду. Завдяки нижчому попиту в Азії, Європа імпортує значні обсяги LNG, головним чином із США.

Водночас Європа збільшила обсяги відбору газу зі сховищ минулого тижня, а запаси в європейських ПСГ залишаються на понад 10 млрд куб м нижчими, ніж минулого року. Сховища заповнені на 79% (минулого року заповненість була на рівні 88%).

Як це вплине на Україну

Наразі важко оцінити, як саме падіння цін на європейський газ вплине на українські ціни. Однак, останнім часом український ринок газу демонструє залежність від європейських коливань через активний комерційний імпорт.

Ціни на внутрішньому ринку залишаються приблизно на €10 за МВт-год вищими, ніж ціни у Європі.

У жовтні 2025 року ціна на природний газ, видобутий в Україні, виросла до 19 987 грн за тисячу кубометрів. Це на 1,7% більше, ніж у вересні, коли ціна становила 19 644 грн за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, 21 листопада ф'ючерси на європейський природний газ впали до 18-місячного мінімуму, оскільки короткострокові прогнози погоди стали м'якшими, а учасники ринку враховують перспективи мирної угоди в Україні.