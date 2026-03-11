Европейский Союз готовит ограничение цен на газ, чтобы сдержать их рост

Европейский Союз рассматривает меры по сдерживанию цен на энергоносители, в частности, путем ограничения цен на газ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Ограничение цен на газ

Как заявила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, Брюссель рассматривает возможность установки ценового потолка на газ, чтобы защитить европейскую промышленность от потери конкурентоспособности по сравнению с производителями в США и Китае.

"Крайне важно, чтобы мы снизили влияние на расходы, когда газ устанавливает цену на электроэнергию", – сказала фон дер Ляен в Европейском парламенте.

Эти меры стали актуальны на фоне нового скачка цен на энергоресурсы, спровоцированного войной с Ираном.

Электроэнергетическая система ЕС разработана таким образом, что финальную цену на электричество устанавливает последняя задействованная генерация, которой часто становятся газовые электростанции.

Поэтому подорожание голубого топлива автоматически приводит к росту счетов за свет, даже если значительная часть энергии производится из более дешевых возобновляемых или ядерных источников.

Фон дер Ляен отметила необходимость разорвать эту связь, чтобы уменьшить финансовое давление на потребителей.

Предлагаемые инструменты

Еврокомиссия прорабатывает несколько сценариев стабилизации рынка. Приоритетными направлениями является более широкое использование долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии и внедрение контрактов на разницу в цене.

Помимо механизмов государственной помощи предприятиям Брюссель изучает варианты прямого субсидирования энергоносителей или возобновление практики ограничения предельной стоимости газа. Похожий механизм с потолком в 180 евро за мегаватт-час уже действовал в 2022 году, однако его срок истек в прошлом году.

Внедрение ценового потолка имеет оппонентов среди стран-членов ЕС, в частности, Германии и Нидерландов. Правительства этих государств предостерегают, что искусственное ограничение цен может перенаправить грузы сжиженного газа в Азию, где покупатели готовы платить больше.

Ситуация осложняется тем, что после остановки производства СПГ в Катаре азиатские рынки активно ищут замену, что заставило часть танкеров изменить курс из Европы на восточное направление.

Отдельное внимание глава Еврокомиссии уделила призывам некоторых политиков, в частности, премьера Венгрии Виктора Орбана, об отмене санкций против российской нефти для снижения цен.

Фон дер Ляен заявила, что возвращение к российской энергетике будет "стратегической ошибкой" и сделает Европу более уязвимой.

Напомним, 9 марта цены на европейский природный газ выросли на 30%, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки и нарушать поставки морским транспортом.

Самый большой в мире завод по производству СПГ в Катаре не работает с прошлой недели, что создает серьезные опасности для мировой торговли.

Для европейских стран остановка поставок критична из-за низкого уровня текущих запасов в хранилищах. Регион нуждается в значительном импорте топлива в течение летнего сезона, чтобы успеть подготовиться к следующему зимнему периоду в условиях дефицита.