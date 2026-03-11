Європейський Союз готує обмеження цін на газ, щоб стримати їх зростання

Європейський Союз розглядає заходи щодо стримування цін на енергоносії, зокрема шляхом обмеження цін на газ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Обмеження цін на газ

Як заявила в середу президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Брюссель розглядає можливість встановлення цінової стелі на газ, щоб захистити європейську промисловість від втрати конкурентоспроможності порівняно з виробниками у США та Китаї.

"Вкрай важливо, щоб ми зменшили вплив на витрати, коли газ встановлює ціну на електроенергію", – сказала фон дер Ляєн у Європейському парламенті.

Ці заходи стали актуальними на тлі нового стрибка цін на енергоресурси, спровокованого війною з Іраном.

Електроенергетична система ЄС розроблена таким чином, що фінальну ціну на електрику встановлює остання задіяна генерація, якою часто стають газові електростанції.

Через це подорожчання блакитного палива автоматично призводить до зростання рахунків за світло, навіть якщо значна частина енергії виробляється з дешевших відновлюваних або ядерних джерел.

Фон дер Ляєн наголосила на необхідності розірвати цей зв’язок, щоб зменшити фінансовий тиск на споживачів.

Запропоновані інструменти

Єврокомісія опрацьовує декілька сценаріїв стабілізації ринку. Пріоритетними напрямками є ширше використання довгострокових угод про купівлю електроенергії та впровадження контрактів на різницю в ціні.

Окрім механізмів державної допомоги підприємствам, Брюссель вивчає варіанти прямого субсидування енергоносіїв або відновлення практики обмеження граничної вартості газу. Схожий механізм зі стелею у 180 євро за мегават-годину вже діяв у 2022 році, проте його термін закінчився минулого року.

Впровадження цінової стелі має опонентів серед країн-членів ЄС, зокрема Німеччини та Нідерландів. Уряди цих держав застерігають, що штучне обмеження цін може переспрямувати вантажі скрапленого газу до Азії, де покупці готові платити більше.

Ситуація ускладнюється тим, що після зупинки виробництва ЗПГ у Катарі азійські ринки активно шукають заміну, що вже змусило частину танкерів змінити курс з Європи на східний напрямок.

Окрему увагу голова Єврокомісії приділила закликам деяких політиків, зокрема прем'єра Угорщини Віктора Орбана, щодо скасування санкцій проти російської нафти для зниження цін.

Фон дер Ляєн заявила, що повернення до російської енергетики буде "стратегічною помилкою" та зробить Європу більш вразливою.

Нагадаємо, 9 березня ціни на європейський природний газ зросли на 30%, оскільки війна на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки та порушувати поставки морським транспортом.

Найбільший у світі завод із виробництва ЗПГ у Катарі не працює з минулого тижня, що створює серйозні ризики для світової торгівлі.

Для європейських країн зупинка поставок є критичною через низький рівень поточних запасів у сховищах. Регіон потребує значного імпорту палива протягом літнього сезону, щоб встигнути підготуватися до наступного зимового періоду в умовах дефіциту.