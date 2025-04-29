Европейский суд запретил Мальте выдачу "золотых паспортов" богатым иностранцам

Европейский суд 29 апреля постановил, что программа "золотых паспортов" Мальты для состоятельных инвесторов, в том числе российские и ближневосточные магнаты, знаменитости и звезды спорта, нарушает правила Европейского союза о гражданстве. Чтобы получить такой документ, нужно было внести минимальный взнос в размере 600 тысяч евро.

Об этом сообщает агентство Вloomberg.

"Государство ЕС не может предоставлять свое гражданство — и, по сути, европейское гражданство — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это, по сути, равнозначно превращению приобретения гражданства в простое коммерческое соглашение", — принял суд ЕС.

По данным агентства, программа гражданства для инвесторов на Мальте позволила отдельным лицам получить гражданство, внеся минимальный взнос в размере €600 000 ($684 400). Необходимые инвестиции также включают в себя покупку дома. Мальтийские паспорта предоставляют своим владельцам свободу проживания и работы в любой стране ЕС.

Мальта — одна из немногих европейских стран, которые в последние годы предлагают "золотые" визы и паспорта. Португалия, Ирландия, Греция, Венгрия в последние годы также запустили такие программы для богатых иностранцев, взамен получающих свободу передвижения в странах-членах ЕС. Но эти предложения вызвали возмущение Европейской комиссии, которая считает, что политика "наличные деньги за гражданство" подвергает ЕС риску отмывания средств и нарушает безопасность.

В сентябре 2022 года Еврокомиссия подала иск против Мальты, заявив, что "предоставление гражданства ЕС в обмен на заранее определенные выплаты несовместимо с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным" в правилах Евросоюза.

Напомним, в июне 2023 года украинская журналистка опубликовала доказательства того, что Мальта продает свои паспорта российским олигархам .