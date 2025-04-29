Європейський суд заборонив Мальті видачу "золотих паспортів" багатим іноземцям

Європейський суд 29 квітня постановив, що програма "золотих паспортів" Мальти для заможних інвесторів, серед яких російські та близькосхідні магнати, знаменитості та зірки спорту, порушує правила Європейського союзу про громадянство. Щоб отримати такий документ потрібно було зробити мінімальний внесок в розмірі 600 тисяч євро.

Про це повідомляє агентство Вloomberg.

"Держава ЄС не може надавати своє громадянство — і, по суті, європейське громадянство — в обмін на заздалегідь визначені платежі чи інвестиції, оскільки це по суті рівнозначне перетворенню набуття громадянства на просту комерційну угоду", — ухвалив суд ЄС.

За даними агентства, програма громадянства для інвесторів на Мальті дозволила окремим особам отримати громадянство, зробивши мінімальний внесок в розмірі €600 000 ($684 400). Необхідні інвестиції також включають купівлю будинку. Мальтійські паспорти надають своїм власникам свободу проживання та роботи у будь-якій країні ЄС.

Мальта — одна з небагатьох європейських країн, які останніми роками пропонують "золоті" візи та паспорти. Португалія, Ірландія, Греція, Угорщина в останні роки також запустили такі програми для багатих іноземців, які взамін отримують свободу пересування в країнах-членах ЄС. Але ці пропозиції викликали обурення Європейської комісії, яка вважає, що політика "готівка за громадянство" наражає ЄС на ризик відмивання коштів і порушує безпеку.

У вересні 2022 року Єврокомісія подала позов проти Мальти, заявивши, що "надання громадянства ЄС в обмін на заздалегідь визначені виплати несумісне з принципом щирої співпраці, закріпленим" в правилах Євросоюзу.

Нагадаємо, у червні 2023 року українська журналістка опублікувала докази того, що Мальта продає свої паспорти російським олігархам.