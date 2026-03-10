Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,25

44,00

EUR

51,50

51,20

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Евросоюз инвестирует миллиарды в ядерные инновации: Урсула фон дер Ляен представила стратегию до 2030 года

Фон дер Ляен
Фон дер Ляен представила новую стратегию ЕС

Евросоюз упростит правила ядерных инноваций, чтобы стимулировать инвестиции и масштабное создание малых модульных реакторов.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом заявила президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, выступившая на Всемирном саммите по ядерной энергетике в Париже,

Она подчеркнула, что доступная электроэнергия критически важна для европейской промышленности и благосостояния граждан.

"Цены на электроэнергию в Европе структурно слишком высоки. Потому что доступная электроэнергия не только важна для стоимости жизни наших граждан, но и решающая конкурентоспособность нашей промышленности. Это потому, что отрасли будущего будут построены на чистой, доступной электроэнергии", — заявила фон дер Ляен.

Она добавила, что развитие робототехники и искусственного интеллекта также требует огромных объемов стабильного питания, которые может обеспечить именно атомная генерация.

Три основных ряда мероприятий

Для реализации амбициозных планов Еврокомиссия предлагает три основных направления работы. Во-первых, это создание регуляторных песочниц, где компании смогут тестировать инновации без чрезмерной бюрократии.

Во-вторых, ЕС мобилизует финансовые ресурсы для поддержки отрасли.

"Мы создадим гарантию в размере 200 миллионов евро для поддержки инвестиций в инновационные ядерные технологии. Ресурсы будут поступать из нашей Системы торговли выбросами", - объявила спикер.

В-третьих, акцент будет сделан на масштабировании бизнес-моделей через совместную работу государств-членов. Это подразумевает согласование регуляторных баз, ускорение получения разрешений и развитие цепей поставок ядерного топлива вместе с доверенными партнерами.

Стратегические цели к 2030 году

"Наша цель проста. Мы хотим, чтобы эта новая технология начала функционировать в Европе до начала 2030-х годов, чтобы она могла играть ключевую роль наряду с традиционными реакторами в гибкой, безопасной и эффективной энергетической системе", – сказала президент Еврокомиссии.

Она убеждена, что у Европы есть все шансы опередить конкурентов в этой сфере. Она напомнила, что в ядерном секторе ЕС задействовано около полумиллиона высококвалифицированных работников, что гораздо больше, чем в США или Китае.

"Ядерные реакторы следующего поколения могут стать европейским высокотехнологичным товаром экспорта с высокой стоимостью. У нас есть амбиции двигаться быстро и масштабно, чтобы Европа стала глобальным центром ядерной энергетики следующего поколения", — подытожила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, Европейская комиссия, Франция и Великобритания объявили о дополнительных взносах на общую сумму 42,5 миллионов евро для возобновления Нового безопасного конфайнмента (Арки) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС .

Автор:
Татьяна Бессараб