Євросоюз інвестує мільярди у ядерні інновації: Урсула фон дер Ляєн представила стратегію до 2030 року

Євросоюз спростить правила для ядерних інновацій, аби стимулювати інвестиції та масштабне створення малих модульних реакторів.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка виступила на Всесвітньому саміті з ядерної енергетики у Парижі,

Вона наголосила, що доступна електроенергія є критично важливою для європейської промисловості та добробуту громадян.

"Ціни на електроенергію в Європі структурно занадто високі. Тому що доступна електроенергія не лише важлива для вартості життя наших громадян, але й вирішальна для конкурентоспроможності нашої промисловості. Це тому, що галузі майбутнього будуть побудовані на чистій, доступній електроенергії", — заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що розвиток робототехніки та штучного інтелекту також вимагає величезних обсягів стабільного живлення, які може забезпечити саме атомна генерація.

Три основні низки заходів

Для реалізації амбітних планів Єврокомісія пропонує три основні напрями роботи. По-перше, це створення регуляторних "пісочниць", де компанії зможуть тестувати інновації без надмірної бюрократії.

По-друге, ЄС мобілізує фінансові ресурси для підтримки галузі.

"Ми створимо гарантію в розмірі 200 мільйонів євро для підтримки інвестицій в інноваційні ядерні технології. Ресурси надходитимуть з нашої Системи торгівлі викидами", — оголосила спікерка.

По-третє, акцент буде зроблено на масштабуванні бізнес-моделей через спільну роботу держав-членів. Це передбачає узгодження регуляторних баз, пришвидшення отримання дозволів та розвиток ланцюгів постачання ядерного палива разом із довіреними партнерами.

Стратегічні цілі до 2030 року

"Наша мета проста. Ми хочемо, щоб ця нова технологія почала функціонувати в Європі до початку 2030-х років, щоб вона могла відігравати ключову роль поряд з традиційними реакторами в гнучкій, безпечній та ефективній енергетичній системі", – сказала президентка Єврокомісії.

Вона переконана, що Європа має всі шанси випередити конкурентів у цій сфері. Вона нагадала, що в ядерному секторі ЄС задіяно близько пів мільйона висококваліфікованих працівників, що значно більше, ніж у США чи Китаї.

"Ядерні реактори наступного покоління можуть стати європейським високотехнологічним товаром експорту з високою вартістю. Ми маємо амбіції рухатися швидко та масштабно, щоб Європа стала глобальним центром ядерної енергетики наступного покоління", — підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Європейська комісія, Франція та Велика Британія оголосили про додаткові внески на загальну суму 42,5 мільйона євро для відновлення Нового безпечного конфайнмента (Арки) над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.