Фальшивые чеки и нелегальный алкоголь: налоговики оштрафовали бизнес на 250 млн. грн.

За первые шесть месяцев 2026 года подразделения налогового аудита ГНС провели более 15 тысяч фактических проверок, благодаря которым государственный бюджет получил более 250 млн. грн. Также налоговики обнаружили более 1,6 тыс. граждан, работавших без официального трудоустройства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

Массовые нарушения: фиктивные чеки и игнорирование РРО

Наиболее распространенными злоупотреблениями среди украинских предпринимателей остаются нарушения порядка проведения расчетных операций и игнорирование кассовых аппаратов.

Ярким примером стал магазин стройматериалов на Днепропетровщине, где наличные деньги принимали без РРО, а покупателям выдавали поддельные документы, только имитирующие фискальные чеки.

Сумма штрафов для этого субъекта превысила 1,3 миллиона гривен.

В свою очередь, в цветочном магазине в Ровенской области зафиксировали систематические расчеты в обход кассы, что будет стоить владельцу более 120 тысяч гривен.

Серьезные санкции затронули и ресторанный бизнес. В Запорожье проверка одного из ресторанов выявила полный комплекс нарушений: работу без РРО, некорректное оформление чеков при продаже алкоголя, отсутствие учета товаров и использование нелегального труда наемных лиц.

Заведение оштрафовали почти на 400 тысяч гривен.

Теневое обращение подакцизных товаров, горючего и ювелирных изделий

Значительная часть штрафов связана с нелегальной продажей алкоголя и горючего. В Киевской области пивной бар реализовывал алкогольные напитки вообще без соответствующей лицензии, а при продаже сидра не указывал в чеках обязательный код УКТ ВЭД, за что получил 365 тысяч гривен штрафа.

В Николаевской области кафе наказали на 335,3 тысячи гривен за выдачу чеков без указания цифрового значения акцизной марки.

Аналогично на АЗС в Запорожской области горючее продавали без кодов УКТ ВЭД и документов о происхождении нефтепродуктов, что привело к санкциям на 600 тысяч гривен.

Не менее проблемным сегментом оказался рынок ювелирных украшений и промышленного оборудования.

В столице компанию по оптовой торговле железными изделиями и отопительным оборудованием оштрафовали почти на 1 миллион гривен за сокрытие товарных запасов на 300 тысяч гривен и работу без РРО.

В ювелирной сфере Черкасщины обнаружена реализация украшений без документов на сумму более 1,4 миллиона гривен.

Напомним, ГНС информирует, что предприниматели получили 40 тысяч сообщений о низких выручках и проблемах с РРО. Налоговая служба активно внедряет превентивные методы взаимодействия с налогоплательщиками. Отправленные информационные сообщения помогают представителям бизнеса своевременно выявлять и исправлять возможные ошибки в работе с регистраторами расчетных операций.