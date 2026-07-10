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Фальшиві чеки та нелегальний алкоголь: податківці оштрафували бізнес на 250 млн грн

Гривні
ДПС виписала бізнесу мільйонні штрафи / Depositphotos

За перші шість місяців 2026 року підрозділи податкового аудиту ДПС провели понад 15 тисяч фактичних перевірок, завдяки яким державний бюджет отримав понад 250 млн грн. Також податківці виявили понад 1,6 тис. громадян, які працювали без офіційного працевлаштування.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

Масові порушення: фіктивні чеки та ігнорування РРО

Найбільш поширеними зловживаннями серед українських підприємців залишаються порушення порядку проведення розрахункових операцій та ігнорування касових апаратів.

Яскравим прикладом став магазин будматеріалів на Дніпропетровщині, де готівку приймали без РРО, а покупцям видавали підроблені документи, що лише імітували фіскальні чеки.

Сума штрафів для цього суб’єкта перевищила 1,3 мільйона гривень. Своєю чергою, у квітковому магазині на Рівненщині зафіксували систематичні розрахунки в обхід каси, що коштуватиме власнику понад 120 тисяч гривень.

Серйозні санкції торкнулися й ресторанного бізнесу. У Запоріжжі перевірка одного з ресторанів виявила повний комплекс порушень: роботу без РРО, некоректне оформлення чеків під час продажу алкоголю, відсутність обліку товарів та використання нелегальної праці найманих осіб.

Заклад оштрафували майже на 400 тисяч гривень.

Тіньовий обіг підакцизних товарів, пального та ювелірних виробів

Значна частина штрафів пов'язана з нелегальним продажем алкоголю та пального. На Київщині пивний бар реалізовував алкогольні напої взагалі без відповідної ліцензії, а при продажу сидру не вказував у чеках обов’язковий код УКТ ЗЕД, за що отримав 365 тисяч гривень штрафу.

На Миколаївщині кафе покарали на 335,3 тисячі гривень за видачу чеків без зазначення цифрового значення акцизної марки.

Аналогічно на АЗС у Запорізькій області пальне продавали без кодів УКТ ЗЕД та документів про походження нафтопродуктів, що призвело до санкцій на 600 тисяч гривень.

Не менш проблемним сегментом виявився ринок ювелірних прикрас та промислового обладнання.

У столиці компанію з оптової торгівлі залізними виробами та опалювальним устаткуванням оштрафували майже на 1 мільйон гривень за приховування товарних запасів на 300 тисяч гривень та роботу без РРО.

У ювелірній сфері Черкащини виявлено реалізацію прикрас без жодних документів на суму понад 1,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, ДПС інформує, що підприємці отримали 40 тисяч повідомлень про низькі виторги та проблеми з РРО. Податкова служба активно впроваджує превентивні методи взаємодії з платниками податків. Надіслані інформаційні повідомлення допомагають представникам бізнесу своєчасно виявляти та виправляти можливі помилки в роботі з реєстраторами розрахункових операцій.

Автор:
Тетяна Бесараб