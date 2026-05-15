Фермерам Николаевщины выделят 14 млн грн на восстановление после войны

Фермеры Николаевщины смогут получить ваучеры на общую сумму 14 млн грн в рамках программы поддержки восстановления аграрного производства на пострадавших в результате войны территориях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Ваучеры для фермеров в Николаевской области

Программа охватывает сельхозпроизводителей Галицыновской, Гороховской, Заводской, Снигиревской, Шевченковской и Широковской общин. Она направлена на поддержку хозяйств, которые понесли существенные потери из-за боевых действий и требуют ресурсов для восстановления агропроизводства.

Получить помощь смогут физические лица, ФЛП и юридические лица, возделывающие от 3 до 300 гектаров официально зарегистрированных сельскохозяйственных земель. Предпочтение будут аграриям, чьи участки были возвращены в обработку после официального разминирования или очистки от взрывоопасных предметов.

Подать заявки можно через Государственный аграрный реестр в период с 15 мая по 14 июня 2026 года. По результатам отбора участники программы получат ваучеры стоимостью от 2 000 до 6 000 долларов США, которые можно использовать для закупки необходимых сельскохозяйственных ресурсов.

Предполагается, что такая поддержка позволит фермерам быстрее вернуть земли в возделывание, возобновить производственные процессы и стабилизировать работу хозяйств в пострадавших общинах.

Для участия в программе заявители должны быть зарегистрированы в Государственном аграрном реестре, подать заявку с указанием земельных участков и пройти оценку потребностей.

В то же время агропроизводители, уже получавшие ваучерную помощь от ФАО в 2024–2026 годах, не смогут участвовать в новом этапе программы.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык, после разминирования фермеры нуждаются не только в доступе к земле, но и в ресурсах для ее быстрого восстановления.

Программа реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) при финансовой поддержке правительства Норвегии.

Напомним, Министерство экономики Украины продолжает расширять программы поддержки аграрного сектора, в частности, через новый инструмент компенсации стоимости страхования сельскохозяйственной продукции.