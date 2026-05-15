Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,97

43,90

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фермерам Николаевщины выделят 14 млн грн на восстановление после войны

фермеры
Государство выплатило фермерам более 360 миллионов гривен / Минагрополитики

Фермеры Николаевщины смогут получить ваучеры на общую сумму 14 млн грн в рамках программы поддержки восстановления аграрного производства на пострадавших в результате войны территориях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Ваучеры для фермеров в Николаевской области

Программа охватывает сельхозпроизводителей Галицыновской, Гороховской, Заводской, Снигиревской, Шевченковской и Широковской общин. Она направлена на поддержку хозяйств, которые понесли существенные потери из-за боевых действий и требуют ресурсов для восстановления агропроизводства.

Получить помощь смогут физические лица, ФЛП и юридические лица, возделывающие от 3 до 300 гектаров официально зарегистрированных сельскохозяйственных земель. Предпочтение будут аграриям, чьи участки были возвращены в обработку после официального разминирования или очистки от взрывоопасных предметов.

Подать заявки можно через Государственный аграрный реестр в период с 15 мая по 14 июня 2026 года. По результатам отбора участники программы получат ваучеры стоимостью от 2 000 до 6 000 долларов США, которые можно использовать для закупки необходимых сельскохозяйственных ресурсов.

Предполагается, что такая поддержка позволит фермерам быстрее вернуть земли в возделывание, возобновить производственные процессы и стабилизировать работу хозяйств в пострадавших общинах.

Для участия в программе заявители должны быть зарегистрированы в Государственном аграрном реестре, подать заявку с указанием земельных участков и пройти оценку потребностей.

В то же время агропроизводители, уже получавшие ваучерную помощь от ФАО в 2024–2026 годах, не смогут участвовать в новом этапе программы.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык, после разминирования фермеры нуждаются не только в доступе к земле, но и в ресурсах для ее быстрого восстановления.

Программа реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) при финансовой поддержке правительства Норвегии.

Напомним, Министерство экономики Украины продолжает расширять программы поддержки аграрного сектора, в частности, через новый инструмент компенсации стоимости страхования сельскохозяйственной продукции.

Автор:
Ольга Опенько