Фермерам Миколаївщини виділять 14 млн грн на відновлення після війни

Фермери Миколаївщини зможуть отримати ваучери на загальну суму 14 млн грн у межах програми підтримки відновлення аграрного виробництва на територіях, що постраждали внаслідок війни.

Ваучери для фермерів Миколаївщини

Програма охоплює сільгоспвиробників Галицинівської, Горохівської, Заводської, Снігурівської, Шевченківської та Широківської громад. Вона спрямована на підтримку господарств, які зазнали суттєвих втрат через бойові дії та потребують ресурсів для відновлення агровиробництва.

Отримати допомогу зможуть фізичні особи, ФОПи та юридичні особи, які обробляють від 3 до 300 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель. Перевагу надаватимуть аграріям, чиї ділянки були повернуті в обробіток після офіційного розмінування або очищення від вибухонебезпечних предметів.

Подати заявки можна через Державний аграрний реєстр у період з 15 травня до 14 червня 2026 року. За результатами відбору учасники програми отримають ваучери вартістю від 2 000 до 6 000 доларів США, які можна буде використати для закупівлі необхідних сільськогосподарських ресурсів.

Передбачається, що така підтримка дозволить фермерам швидше повернути землі в обробіток, відновити виробничі процеси та стабілізувати роботу господарств у постраждалих громадах.

Для участі в програмі заявники повинні бути зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, подати заявку із зазначенням земельних ділянок та пройти оцінювання потреб.

Водночас агровиробники, які вже отримували ваучерну допомогу від ФАО у 2024–2026 роках, не зможуть брати участь у новому етапі програми.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик, після розмінування фермери потребують не лише доступу до землі, а й ресурсів для її швидкого відновлення.

Програму реалізує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Норвегії.

