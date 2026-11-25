25 ноября 2026 г. в Государственном аграрном реестре (ГАР) открыли прием заявок на помощь для весенней посевной 2027 года. Около 4 тысяч малых и средних фермеров из прифронтовых областей смогут получить деньги на семена и удобрения. Размер пособия составляет эквивалент $2000 в национальной валюте.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кто может получить помощь

Программа рассчитана на малых и средних агропроизводителей, возделывающих от 10 до 300 гектаров земли в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Земли хозяйств должны располагаться на расстоянии более 20 км от фронта. Подать заявку могут юридические лица и физические лица-предприниматели.

Предпочтение при отборе будут отдавать хозяйствам, которыми руководят женщины; ветеранам и ветеранкам, занимающимся агропроизводством; молодым аграриям.

Как подать заявку

Заявки принимают с 25 ноября по 20 декабря через Государственный аграрный реестр.

При отборе будут учитываться соответствие условиям программы, потребности хозяйств в восстановлении и доступное финансирование. Подача заявки не гарантирует получения помощи.

Программу реализуют Министерство аграрной политики и продовольствия и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что поддержка должна помочь прифронтовым хозяйствам провести посевную, сохранить производство и получить доход от нового урожая.

ранее сообщалось, что в 2027 году государственная поддержка аграриев прифронтовых территорий будет сосредоточена на наиболее насущных нуждах. Речь идет о компенсациях за уничтоженные или несобранные посевы, поддержку релокации предприятий и другие адресные программы.