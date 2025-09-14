Запланована подія 2

Фиктивное банкротство в Украине: как не потерять бизнес и избежать штрафов

банкротство
Фиктивное банкротство в Украине: новые правила и ответственность / Depositphotos

В современных экономических условиях процедура банкротства остается важным инструментом урегулирования финансовых проблем предприятия и защиты прав кредиторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство юстиции.

Однако этот механизм иногда используется недобросовестно, когда должник подает заведомо ложное заявление о неплатежеспособности во избежание выполнения обязательств.

Такое явление называется фиктивное банкротство.

Фиктивным банкротством признается заведомо ложное официальное заявление учредителя, должностного лица предприятия или физического лица-предпринимателя о финансовой несостоятельности выполнить требования кредиторов и обязательства перед бюджетом.

Закон рассматривает такие действия как правонарушения, если они нанесли большой материальный ущерб. По нормам КУоАП, большим считается вред, что в 500 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Ответственность за фиктивное банкротство

Статья 9-1 Кодекса по процедурам банкротства предусматривает, что должник, его учредители, акционеры, владельцы имущества и другие лица могут нести гражданскую, административную или уголовную ответственность за фиктивное банкротство.

Если суд устанавливает факт ложного заявления, производство по делу закрывается, а должник обязан возместить кредиторам ущерб, вызванный задержкой платежей. Кроме того, ответственные лица уплачивают штраф в размере от 750 до 2000 тысяч рублей.

Как выявляют фиктивное банкротство

Для определения наличия признаков фиктивного банкротства проводится специальный анализ финансово хозяйственного состояния предприятия. Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства юстиции Украины №3105/5 от 10.09.2020. Анализ осуществляется арбитражным управляющим, а также может производиться Министерством юстиции и его территориальными органами.

Основными критериями являются:

  • структура баланса и реальная платежеспособность предприятия;
  • коэффициент покрытия, показывающий способность выполнять краткосрочные обязательства;
  • рентабельность продукции;
  • соотношение активов и обязательств.

Если у предприятия достаточно ресурсов для выполнения обязательств, но подает заявление о банкротстве, такие действия могут квалифицироваться как фиктивное банкротство.

Заведомо ложное заявление

Ключевым фактором является наличие официального заявления должника в хозяйственный суд. Она должна содержать подтвержденные доказательства неплатежеспособности. Если предприятие подает заявление без подтверждений или при наличии возможностей рассчитаться с долгами, такое действие считается ложным и подпадает под признаки фиктивного банкротства.

Таким образом, фиктивное банкротство – это не только попытка избежать долгов, но и серьезное правонарушение, грозящее штрафами, компенсациями ущерба и даже уголовной ответственностью.

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине официально признали банкротами 577 человек. В среднем каждый день 3 человека подают заявления о неплатежеспособности.

Автор:
Татьяна Гойденко