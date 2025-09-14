Фіктивне банкрутство в Україні: як не втратити бізнес і уникнути штрафів

У сучасних економічних умовах процедура банкрутства залишається важливим інструментом для врегулювання фінансових проблем підприємства та захисту прав кредиторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство юстиції.

Проте цей механізм інколи використовується недобросовісно, коли боржник подає завідомо неправдиву заяву про неплатоспроможність із метою уникнення виконання зобов’язань.

Таке явище має назву фіктивне банкрутство.

Фіктивним банкрутством визнається завідомо неправдива офіційна заява засновника, посадової особи підприємства чи фізичної особи-підприємця про фінансову неспроможність виконати вимоги кредиторів та зобов’язання перед бюджетом.

Закон розглядає такі дії як правопорушення, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди. За нормами КУпАП, великою вважається шкода, що у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідальність за фіктивне банкрутство

Стаття 9-1 Кодексу України з процедур банкрутства передбачає, що боржник, його засновники, акціонери, власники майна та інші особи можуть нести цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за фіктивне банкрутство.

Якщо суд встановлює факт неправдивої заяви, провадження у справі закривається, а боржник зобов’язаний відшкодувати кредиторам збитки, спричинені затримкою платежів. Крім того, відповідальні особи сплачують штраф у розмірі від 750 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як виявляють фіктивне банкрутство

Для визначення наявності ознак фіктивного банкрутства проводиться спеціальний аналіз фінансово-господарського стану підприємства. Відповідний порядок затверджено наказом Міністерства юстиції України № 3105/5 від 10.09.2020. Аналіз здійснюється арбітражним керуючим, а також може проводитися Міністерством юстиції та його територіальними органами.

Основними критеріями є:

структура балансу та реальна платоспроможність підприємства;

коефіцієнт покриття, який показує здатність виконувати короткострокові зобов’язання;

рентабельність продукції;

співвідношення активів та зобов’язань.

Якщо у підприємства достатньо ресурсів для виконання зобов’язань, але воно подає заяву про банкрутство, такі дії можуть кваліфікуватися як фіктивне банкрутство.

Завідомо неправдива заява

Ключовим фактором є наявність офіційної заяви боржника до господарського суду. Вона має містити підтверджені докази неплатоспроможності. Якщо ж підприємство подає заяву без підтверджень або при наявності можливостей розрахуватися з боргами, така дія вважається неправдивою і підпадає під ознаки фіктивного банкрутства.

Таким чином, фіктивне банкрутство – це не лише спроба уникнути боргів, а й серйозне правопорушення, яке загрожує штрафами, компенсаціями збитків і навіть кримінальною відповідальністю.

Додамо, за перші шість місяців 2025 року в Україні офіційно визнали банкрутами 577 осіб. У середньому щодня 3 людини подають заяви про неплатоспроможність.