"Филипп Моррис" уплатила на 38% больше налогов в бюджет Украины в 2024 году

В 2024 году компания "Филипп Моррис" в Украине уплатила 52,2 миллиарда гривен налогов, что на более чем 14 миллиардов гривен, или 38%, больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что основную часть отчислений составляют акцизный налог в размере 25,6 млрд грн и налог на добавленную стоимость (НДС) – 8,6 млрд грн.

"Филипп Моррис в Украине в 2024 году существенно увеличила налоговые отчисления в украинский бюджет, в очередной раз подтвердив статус одного из крупнейших налогоплательщиков. Уплаченные более 52 млрд грн стали важным вкладом в поддержку экономической стабильности в стране, особенно во время войны", - отметил финансовый директор компании Сергей Кальнооченко.

По его словам, отчисления в бюджет увеличились благодаря активной борьбе государственных органов с нелегальными производителями, что привело к уменьшению теневого рынка табачных изделий с 25% до 12,6%.

Кроме того, существенную роль в увеличении поступлений сыграла новая фабрика во Львовской области, инвестиции в запуск которой составили 30 млн долларов США. На новом производстве будут работать пять производственных линий. Первая из них была запущена в мае 2024 года.

По словам Сергея Кальнооченко, открытие новой фабрики позволило создать 250 рабочих мест и являлось важным шагом для обеспечения устойчивого развития бизнеса даже в условиях военных вызовов.

Напомним, что в 2023 году компания уплатила 37,8 млрд грн налогов, среди которых 30,3 млрд. грн. составляли налоги, связанные с реализацией продукции (акциз, НДС и т.п.).

СПРАВКА:

Philip Morris International является ведущей международной табачной компанией.

Компания "Филипп Моррис Украина" работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 млн. долларов США.

С начала полномасштабного вторжения выделило 400 млн грн на гуманитарные проекты.

Напомним также, что в Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "єАкциз". Ожидается, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks .