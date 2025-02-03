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"Філіп Морріс" сплатила на 38% більше податків до бюджету України в 2024 році

Філіп Морріс запустила нову фабрику на Львівщині
Фото: pmi.com

 У 2024 році компанія "Філіп Морріс" в Україні сплатила 52,2 мільярда гривень податків, що на понад 14 мільярдів гривень, або 38%, більше порівняно з 2023 роком. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що основну частину відрахувань становлять акцизний податок розміром 25,6 млрд грн і податок на додану вартість (ПДВ) – 8,6 млрд грн. 

"Філіп Морріс в Україні у 2024 році суттєво збільшила податкові відрахування до українського бюджету, вчергове підтвердивши статус одного з найбільших платників податків. Сплачені понад 52 млрд грн стали важливим внеском у підтримку економічної стабільності в країні, особливо під час війни", – зазначив фінансовий директор компанії Сергій Кальнооченко.

За його словами, відрахування до бюджету збільшилися завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками, яка привела до зменшення тіньового ринку тютюнових виробів з 25% до 12,6%.

Окрім того, суттєву роль у збільшенні надходжень відіграла нова фабрика на Львівщині, інвестиції в запуск якої становили 30 млн доларів США. На новому виробництві працюватиме п’ять виробничих ліній. Першу з них запустили у травні 2024 року.

За словами Сергія Кальнооченка, відкриття нової фабрики дозволило створити 250 робочих місць і було важливим кроком для забезпечення сталого розвитку бізнесу навіть в умовах воєнних викликів. 

Нагадаємо, що у 2023 році компанія сплатила 37,8 млрд грн податків, серед яких 30,3 млрд грн становили податки, пов’язані з реалізацією продукції (акциз, ПДВ тощо). 

ДОВІДКА:

Philip Morris International є провідною міжнародною тютюновою компанією.

Компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в  економіку України понад 750 млн доларів США. 

З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти. 

Нагадаємо також, що в Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "еАкциз". Очікується, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Автор:
Світлана Манько