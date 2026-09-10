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Финляндия поможет Украине контролировать качество воды и земель

мониторинг качества воды
Украина и Финляндия усиливают совместную работу по мониторингу качества воды / Министерство экономики и окружающей среды Украины

Украина и Финляндия усиливают совместную работу по мониторингу качества воды, оценке экологического ущерба и состоянию наземного биоразнообразия в рамках проекта UFEM (Ukraine-Finland Environmental Monitoring).

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Соответствующие договоренности предусматривают меморандум между Министерством экономики и окружающей среды Украины, Институтом окружающей среды Финляндии (Syke) и Госводагентством.

Что предполагает проект

Проект UFEM рассчитан на 2024-2028 годы. Его цель – помочь Украине собирать и анализировать данные о состоянии поверхностных вод и наземного биоразнообразия в соответствии с подходами ЕС.

Отдельное направление – дистанционное зондирование Земли. Его планируют использовать для выявления территорий, где есть экологический вред, а также для мониторинга вод и биоразнообразия.

"Для Украины развитие современной системы экологического мониторинга — это не только вопрос выполнения европейских требований. Это необходимое условие для понимания масштабов экологического ущерба, причиненного войной, определения приоритетов для восстановления и принятия решений на основе достоверных данных", — отметила заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Ирина Овчар.

В рамках проекта также планируется привлекать украинских и международных экспертов, закупать лабораторное оборудование и проводить исследования. Украинских специалистов будут обучать работе с новыми инструментами мониторинга.

Проект также предусматривает пилотные исследования, модернизацию систем мониторинга и разработку методик в соответствии с требованиями ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша будут вместе мониторить качество воды на западной границе. Проект Interreg NEXT Poland – Ukraine продлится два года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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