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Фінляндія допоможе Україні контролювати якість води і земель

моніторинг якості води
Україна та Фінляндія посилюють спільну роботу з моніторингу якості води / Міністерство економіки та довкілля України

Україна та Фінляндія посилюють спільну роботу з моніторингу якості води, оцінки екологічної шкоди та стану наземного біорізноманіття у межах проєкту UFEM (Ukraine-Finland Environmental Monitoring).

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністтерства економіки та довкілля України.

Відповідні домовленості передбачає меморандум між Міністерством економіки та довкілля України, Інститутом навколишнього середовища Фінляндії (Syke) та Держводагентством.

Що передбачає проєкт

Проєкт UFEM розрахований на 2024–2028 роки. Його мета — допомогти Україні збирати та аналізувати дані про стан поверхневих вод і наземного біорізноманіття відповідно до підходів ЄС.

Окремий напрям — дистанційне зондування Землі. Його планують використовувати для виявлення територій, де є екологічна шкода, а також для моніторингу вод і біорізноманіття.

"Для України розвиток сучасної системи екологічного моніторингу — це не лише питання виконання європейських вимог. Це необхідна умова для розуміння масштабів екологічної шкоди, завданої війною, визначення пріоритетів для відновлення та ухвалення рішень на основі достовірних даних", — зазначила заступниця міністра економіки та довкілля України Ірина Овчаренко.

У межах проєкту також планують залучати українських і міжнародних експертів, закуповувати лабораторне обладнання та проводити дослідження. Українських фахівців навчатимуть працювати з новими інструментами моніторингу.

Проєкт також передбачає пілотні дослідження, модернізацію систем моніторингу та розроблення методик відповідно до вимог ЄС.

Раніше повідомлялося, що Україна і Польща разом моніторитимуть якість води на західному кордоні. Проєкт Interreg NEXT Poland - Ukraine триватиме два роки.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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