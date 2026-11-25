Финляндия объявила о вкладе в размере 7,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства будут направлены на поддержку украинских энергетических компаний и восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль поблагодарил Финляндию за решение присоединиться к Фонду и отметил важность международной помощи для восстановления энергосистемы.

По его словам, привлеченные средства позволяют снабжать украинские энергетические предприятия необходимым оборудованием для проведения ремонтов и ускорять восстановление объектов после российских ударов.

В Минэнерго отметили, что присоединение Финляндии расширяет круг международных партнеров, помогающих Украине поддерживать работу энергетической инфраструктуры в условиях войны.

Сколько средств получил Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по инициативе Европейской комиссии при Секретариате Энергетического сообщества.

Он привлекает международное финансирование для обеспечения потребностей украинских энергетических компаний, в частности, закупки оборудования, необходимого для ремонта и восстановления поврежденной инфраструктуры.

По данным Министерства энергетики, в Фонд уже поступило более 2,4 млрд евро грантовых средств от 41 иностранного донора из 27 стран-партнеров и трех международных организаций.

Напомним, ранее Dilo сообщало о поступлении почти €250 млн в Фонд поддержки энергетики Украины в течение октября. Тогда через Фонд заключили контракты на закупку оборудования примерно на €193 млн. В частности, речь идет о трансформаторах, генераторных установках, высоковольтном оборудовании и комплектующих для ремонта энергообъектов.