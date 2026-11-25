Норвегия внесла очередной финансовый взнос в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 46,3 миллиона евро. Благодаря этому траншу совокупный объем помощи скандинавской страны украинскому энергетическому сектору увеличился до 255,6 миллионов евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Привлеченные средства будут направлены на приобретение энергетического оборудования, необходимого для восстановления объектов инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак по всей территории Украины.

Министр энергетики Украины Денис Шмигаль поблагодарил правительство Норвегии за последовательную солидарность и подчеркнул, что эти взносы позволяют оперативно находить и закупать технику для энергокомпаний, возобновлять работу сетей и снабжать граждан светом и теплом в условиях российского энергетического террора.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия выделила Украине 7 миллиардов долларов на оборону в 2026 году и заложила такую же сумму на следующий год. Кроме того, королевство возглавило перечень крупнейших партнеров в обеспечении Сил обороны украинскими беспилотниками, а общий объем норвежской поддержки безопасности за пять лет полномасштабной войны достиг 16,7 миллиарда долларов.